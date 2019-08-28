Спасателям, которые разбирают завалы взорвавшегося ночью в Дрогобыче жилого дома сообщили, что о ребенке, который смог позвонить из-под обломков здания. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Уточняется, что о ребенке сотрудникам ГСЧС сообщил мужчина, который находился в шоковом состоянии. Поиск людей под завалами продолжается.

Здание отгородили, есть опасность, что дом может продолжать обваливаться. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча. По предварительным данным, в подъезде проживало 16 жильцов. Пока установлена судьба лишь 9 из них.

Ранее "Страна" писала о том что под завалами могут находиться еще пять человек, спасатели работают беспрерывно.

Также мы сообщали, что после трагедии в Дрогобыче рухнуло здание в Новосибирске, погибли два человека.