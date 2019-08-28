Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик зачитал свое новое стихотворение. Видео выступления опубликовано в инстаграм-блоге спортсмена.

Вот как звучит этот стих:

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…

Как сообщала "Страна", Александр Усик часто использует Инстаграм. В одном из прямых эфиров он признался в прямом эфире, в честь кого отпустил настоящие усы.

Отметим, что для Усика не могут найти противника в супертяжелом весе. Обсуждаются две кандидатуры.