"Пуля летела и умоляла". Александр Усик зачитал свое новое стихотворение
Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик зачитал свое новое стихотворение. Видео выступления опубликовано в инстаграм-блоге спортсмена.
Вот как звучит этот стих:
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…
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The world is full of strong and kind people, but they disguise themselves and impersonate others, this is their form of protection. From weak and envious people.#usyk #usyk17#lomus17#boxingtraining #ukraine #usa #uk #loma#akblapin #california # Verse#good#love#lifeisgood
Как сообщала "Страна", Александр Усик часто использует Инстаграм. В одном из прямых эфиров он признался в прямом эфире, в честь кого отпустил настоящие усы.
Отметим, что для Усика не могут найти противника в супертяжелом весе. Обсуждаются две кандидатуры.