Детективы Национального антикоррупционного бюро допросили главу Офиса Президента Андрея Богдана по делу о возможном предложении ему 20 млн долларов в качестве взятки. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут "Украинские Новости".

Сообщается, что допрос Богдана в НАБУ проходил на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что также в Бюро пригласят мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, во время брифинга 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что столичный мэр потерял контроль над Киевом и потому обязан покинуть свой пост. Также Богдан сообщил, что ему предлагали долю столичного бюджета за то, чтобы Кличко остался главой КГГА.

В свою очередь, Кличко сначала назвал слова Богдана "байками из склепа", а потом призвал НАБУ расследовать дело о взятке главе Офиса президента. Бюро после этого открыло уголовное производство.