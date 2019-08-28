Освобождение Вышинского являлось условием России для начала подготовки встречи в нормандском формате на уровне помощников и никак не связано с обменом заключенными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил источник "Страны" в экспертных кругах, близких к Кремлю.

Сегодня Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он находился в СИЗО с мая 2018 года.

Последние месяцы ходили слухи, что Вышинского могут освободить из-под стражи и обменять на украинских моряков. Но сам журналист неоднократно заявлял, что на обмен не пойдет, поскольку он не виновен, и добавлял, что он "не вещь, чтобы его меняли".

После освобождения Вышинского из-под стражи в СМИ вновь появилась информация, что изменение меры пресечения связано с готовящимся обменом заключенными между РФ и Украиной, и журналист войдет в этот список.

Однако источник "Страны" в экспертных кругах, близких к Кремлю, опроверг это утверждение. По его данным, освобождение Кирилла Вышинского было условием Москвы для начала подготовки встречи в нормандском формате на уровне помощников.

"Освобождение Кирилла было одним из условий России для подготовки встречи Нормандского формата на уровне помощников, которая сейчас обсуждается. Причем подчеркну - на уровне помощников, а не глав государств. Для встречи на уровне глав государств нужно выполнить те задачи, которые были поставлены на предыдущей встрече, которая была в 2016 году", - сказал наш собеседник.

Интересно, что не так давно встречу на уровне помощников прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, на ней должны будут "подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне".

"Чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал Песков.

Отметим, что Владимир Зеленский хочет бы как можно скорее организовать встречу лидеров "нормадской" четверки для демонстрации того, что шаги по достижения к миру предпринимаются. Владимир Путин же много раз заявлял, что не хочет "встречи ради встречи" - его интересует исполнение политической части минских соглашений (к чему пока не готов Киев).

Пять фактов о деле Кирилла Вышинского и о причинах его выхода на волю читайте в нашем материале.