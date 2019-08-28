Накануне первого заседания Верховной Рады 9 созыва, которое пройдет в четверг, 29 августа, в зале заседаний парламента проходит обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва, сообщает LB.ua.

Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов, также проходит тестирование системы голосования Рада-3. Уточняется, что на обучение не приглашали прессу, а все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Отмечается, что в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нардепы фракции "Слуга народа", которые голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада 9 созыва начнет работу без "сенсорной кнопки".

Также мы сообщали, что на первое заседание Рады IX созыва пригласят спикера времен Януковича Рыбака.