В 16:00 среды, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа". Об этом сообщил претендент на должность первого вице-спикера парламента, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Да, в 16 часов у нас будет встреча", - сказал Стефанчук в среду в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщала "Страна", депутатскую неприкосновенность могут отменить уже в начале сентября. По словам Стефанчука, голосование настроены провести максимально быстро.

Отметим, что по словам Игоря Коломойского, "большая часть "Слуг народа" все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить".