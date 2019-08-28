Вместо Олега Петренко, исключенного из списка кандидатов на должность министра здравоохранения в новом правительстве, возглавить Минздрав может Максим Степанов. Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Верховной Рады восьмого созыва и журналист Сергей Лещенко.

"Олег Петренко отказался от должности министра охраны здоровья. По слухам на сегодня, на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и поддерживает Коломойский. Ведь Степанов - близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду. Степанов молодец в том, что отказался играть под дудку бывшего президента Порошенко и пошел с ним на публичный конфликт", - написал Сергей Лещенко.

Отметим, что Степанов был губернатором Одесской области с января 2017 года по апрель 2019-го. 6 апреля 2019 года президент Украины Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности главы ОГА, но чиновник отказался подчиняться, 10 апреля его уволил Кабмин.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS

Напомним, ранее "Страна" писала, что в списке претендентов на министерское кресло также значатся нынешняя и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и глава Государственного экспертного центра Татьяна Думенко. Обсуждать кандидатуру нового министра будут сегодня, 28 августа, после 16:00.

Также мы сообщали о том, кто, по данным Сергея Лещенко, станет министрами в новом правительстве. В частности, премьер-министром может стать Алексей Гончарук, министром финансов - Оксана Маркарова (действующий глава Минфина), министром экономики - Тимофей Милованов, министром инфраструктуры - Владислав Криклий.