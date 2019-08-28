Контрольный пункт въезда и выезда "Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами противника. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

По словам представителей штаба ООС, 28 августа в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". При этом он применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Эти действия поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, работающего на КПВВ "Майорское". Однако пограничники из состава Объединенных сил обеспечили безопасность для всех гражданских лиц, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

В связи с тем, что обстрелы противника ставят под угрозу жизни и здоровье тех, кто пересекает линию разграничения, командующий Объединенными силами принял решение о временном прекращении пропуска людей и транспортных средств через КПВВ "Майорское". Решение будет действовать до особого распоряжения.

Ранее "Страна" приводила сводку штаба ООС от 25 августа, согласно которой на Донбассе во время обстрелов со стороны противника погиб один военнослужащий ВСУ.

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