Сегодня, 30 августа, начнется второе за август новолуние, которое еще называют Черной луной, поскольку ее не будет видно на небе. Для астрономов это обычное явление, а вот астрологи считают, что это хороший период для положительных изменений в жизни.

Что это за явление

С точки зрения астрономии новолуние - фаза Луны, при которой ее эклиптическая долгота совпадает с Солнцем. Луна в это время находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними и ее не видно, поскольку она находится близко к Солнцу и повернута к нам ночной стороной. Время наступления новолуния: 30 августа в 13 часов 38 минут. Оно продлится до 2 сентября.

Советы астрологов

Второе новолуние астрологи еще называют "черной" Луной и приписывают этому периоду мистические свойства. Например, что можно круто изменить свою жизнь и приступить к любым начинаниям.

Астрологи утверждают, что 30 августа - хорошее время, чтобы поставить цели и по-новому взглянуть на жизненные приоритеты, а также убрать в доме и привести мысли в порядок. Можно посвятить день спа-процедурам, отдыху, прочитать книгу или посмотреть фильм. Во время отдыха в голову может прийти решение трудной задачи, которая давно не давала покоя.

"Черная луна" может помочь примириться с родственниками или друзьями. Однако лучше следить за своими словами и поступками, чтобы не обидеть человека. Астрологи рекомендуют контролировать негативные эмоции, отказаться от тяжелой работы и физических нагрузок, которые забирают энергию, ведь она пригодится для новых свершений. Это подходяще время бросить вредные привычки.

А вот важные сделки до 7 сентября лучше не заключать, поскольку возникает риск ошибок и самообмана.

Влияние новолуния на знаки зодиака

Стихии огня - Овен, Лев, Стрелец

Для этих знаков зодиака новолуние станет прекрасной возможностью для карьерного роста. В сентябре у вас будет много работы и немало проблем, но если делать все последовательно, то все получится. Нетипичное для этого знака терпение очень пригодится в сентябре. Смиритесь с тем, что ваши идеи подвергнутся жесткой критике перед их реализацией.

Стихии земли - Телец, Дева, Козерог

Новолуние - период, когда нужно подумать о себе и вспомнить о здоровом эгоизме. Сейчас самое время начать реализовывать свои мечты. Чем смелее будете двигаться, тем больше шансов вам попадется.

Стихии воды - Рак, Скорпион, Рыбы

Новолуние - период приятных растрат и щедрых предложений. Помните, что со временем все вложения окупятся сполна. Иногда стоит отодвинуть карьеру на второй план и подумать о личной жизни. Когда романтическая сфера встанет на первый план и тогда в бизнес-сфере все также будет удачно.

Стихии воздуха - Близнецы, Весы Водолей

Новолуние - время, когда нужно быть смелыми. Отбросьте сомнения, но при этом не станьте жертвой самообмана. Нужно иметь силу воли и ответственность, чтобы решить проблемы, которые сначала нужно увидеть и принять.