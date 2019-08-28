Вооруженные силы Украины назвали фейком блог американского подполковника Роберта Трейси, в котором 23 августа появилась запись с жесткой критикой украинских солдат. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии "Радио Свобода" заявил, что блог американца является "вбросом и провокацией", которую распространили российские и украинские СМИ.

Сеник напомнил, что ранее Трейси, командующий "Объединенной многонациональной группой по подготовке – Украина" высоко оценил сотрудничество с украинскими военными.

Представители "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" пока не комментировали публикацию в блоге подполковника.

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