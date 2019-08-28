В поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на журналистов телеканала "112 Украина". Они снимали сюжет о хищении леса, возмущение вырубкой которых во время визита в Харьков выражал президент Украины Владимир Зеленский.

Машину группы заблокировали. Авто пробили колеса, корреспондентам угрожают физической расправой. После стычки в прямом эфире связь с журналистом пропала.Им удалось вызвать полицию, сотрудники которой на вызов приехали, однако вмешиваться не стали. Полицейские наблюдают в стороне. На данный момент группа ожидает приезда спецподразделения КОРД.

Журналист Олег Решетняк сумел выйти в прямой эфир, где описал ситуацию, однако его заметили и отобрали камеру в прямом эфире.

"Сейчас случилось следующее: мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас происходит ругань, моим коллегам угрожают. Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, мы смогли своими усилиями это остановить. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована", - рассказал он.

По информации журналистов, на место уже выехала группа "Корда". Спецназовцы должны освободить журналистов.

"Сейчас они требуют от нас флэш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Они все представляются людьми, работающими здесь, а мы, мол, приехали и хотим остановить их работу, им не за что жить. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили. Сейчас они планируют переворачивать машину, кажется", - успел рассказать журналист до того, как у него отобрали камеру.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", в Украине ужесточили наказание за незаконную вырубку леса. Вдвое повышена административная ответственность за незаконную вырубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка, уничтожения или повреждения полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, уничтожения или повреждения подроста в лесах.

Отметим, что на Прикарпатье лесники избили сотрудников природного парка.