В сети появилось фото Андрея Богдана, который в ожидании своего рейса спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту после свадьбы юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе. Ее в своем Facebook выложил журналист Юрий Николов, уточнив, что снимок ему прислали анонимно.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин", - написал Николов.

В сети уже успели обсудить главу Офиса президента. Некоторых возмутило, что Богдан пропустил День независимости, пребывая в Сен-Тропе. Некоторые отмечают, что ничего возмутительного в том, что глава ОП в ожидании самолета уснул просто в зале ожидания, не видят.

"...Второй человек после президента, а запросто на скамейке в аэропорту после гулянки. Мог бы в отеле выспаться, но нет - летит работать, ответственный. Луценко бы уже ужрался, оскандалился, страну опозорил и в отделение полиции загремел, как однажды уже в Германии. А Богдан меру знает. Че вы прицепились к человеку, в самом-то деле", - написал в Facebook журналист Александр Скубченко.

Скриншот, фото: Facebook/ Юрий Николов

Скриншот: Facebook/ Ольга Лион

Скриншот: Facebook/ Александр Скубченко

Напомним, "Страна" писала о том, как Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе.

Сам глава Офиса президента ответил на критику в свой адрес по этому поводу, уточнив, что он в свободное от работы время может ездить куда угодно.