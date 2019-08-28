На предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" отреагировали на громкое заявление Игоря Коломойского о том, что по его мнению, завод необходимо забрать у индийских собственников.

Также Коломойский утверждал, что ему поступали предложения обсудить возможность покупки завода у его нынешнего владельца Лакшми Миттала.

Как заявил "Стране" главный советник по вопросам взаимоотношений с государственными органами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко, предприятие вряд ли согласится с тем, что кто-либо возьмет и заберет эту собственность.

"Что касается заявления Игоря Коломойского на счет предложения от ПАО "АрселорМиттал" купить "Криворожсталь", то я ничего об этом не слышал. Мы не часто об этом говорим, но 95% акций компании ПАО "АрселорМиттал" принадлежит предприятию "ArcelorMittal Duisburg", которое платит налоги Германии. Если кто-то хочет воевать, то ему придется это делать с Германией, потому что им принадлежат почти все акции компании, а оставшиеся - продаются на биржах в Нью-Йорке, Париже и Амстердаме. Мы одна из самых больших международных компаний на рынке по изготовлению стали, поэтому предприятие будет защищать свою собственность и инвестиции", - заявил Ткаченко.

Также он добавил, что не верит в то, что предприятие вернут государству, потому что это противоречит планам правительства о приватизации.

"Игорь Валериевич – человек, который влияет на мнение общественности и на мнение нынешней власти, но я думаю, что у чиновников есть свое мнение по этому поводу. Мы не видели очереди иностранных инвесторов, которые хотят вкладываться в Украину, а, тем более, в металлургию. Мы сейчас часто слышим заявление власти о подготовке к масштабной приватизации, чтобы уменьшить объем коррупции. Если сейчас взяли бы и отобрали у собственников один из самых удачных примеров приватизации, то через некоторое время предприятие снова приватизировали бы, но уже за сумму в 10 раз меньше, чем до этого. Поэтому такой сигнал мы не поняли. Конечно, периодически ко мне доходила информация о желании купить предприятие, но я не слышал, что предприятие само предлагало кому-то купить "АрселорМиттал Кривой Рог". Я хочу сказать, чтобы все были уверены: предприятие, которое является одним из наибольших производителей стали в мире, не согласится с тем, что кто-либо возьмет и заберет эту собственность. Это дела государства, а не людей, к которым прислушивается правительство", - добавил Владимир Ткаченко.

Также он заявил, что в распоряжении руководства завода есть статистика по области и Украине, которая не подтверждает влияния металлургии на частоту онкозаболеваний.

Ранее "Страна" писала о том, что в Криворожстали официально подтвердили, что закупают уголь в России.

Также мы разбирались, что на самом деле происходило на "Криворожстали": трудовой спор или принуждение к продаже.