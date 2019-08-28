28 августа прокуратура Киева попросила Печерчкий районный суд взять под стражу экс-министра здравоохранения времен президента Виктора Януковича Раису Богатыреву. Соответствующее сообщение появилось на сайте столичной прокуратуры.

Как передает пресс-служба учреждения, прокуратура подала в Печерский райсуд Киева ходатайство о применении в отношении экс-руководительницы министерства ранее уже избранной меры пресечения.

"Во исполнение решения суда прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей", - сказано на официальной странице прокуратуры.



В прокуратуре отмечают, что в мае 2015 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании для Богатыревой, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.



Согласно постановлению, после задержания чиновницы не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.



Время заседания по избранию меры пресечения будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.

Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.

"Страна" рассказывала, какие действия предпринимала с 2015 года ГПУ в отношении экс-министра.





