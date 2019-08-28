В Кремле приветствовали решение властей Украины освободить из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся", - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Мы собрали пять фактов о деле против Вышинского и о причинах его выхода на волю.

Как сообщала "Страна", в среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Представители стороны обвинения также не были против смягчения меры пресечения.

Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

СБУ задержало Кирилла Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели обыски в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Решение о его содержании под стражей принял херсонский суд. Херсонский же суд несколько раз продлевал журналисту срок содержания под стражей.

Затем Вышинский был доставлен в Киев и находился в СИЗО. Судебные заседания также проходили в Киеве. При этом рассмотрение его апелляций несколько раз переносилось. Сам журналист отказался признавать свою вину в государственной измене и намеревался добиться признания своей правоты в украинских судах.