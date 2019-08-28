Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что возбужденное против него уголовное было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко. Такое заявление сделал освобожденный сегодня из СИЗО журналист, передает РИА Новости.

По словам Вышинского, с первого дня он воспринимал свой арест как попытку Порошенко получить дополнительную поддержку избирателей. "Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме", - сказал журналист.

Напомним, в среду, 28 августа, киевский суд принял решение освободить обвиняемого в госизмене Кирилла Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное поручительство. Теперь журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Главред РИА Новости Украина находился под стражей с 15 мая 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео первых шагов Кирилла Вышинского на свободе.

Также мы сообщали, что глава СПЧ РФ после освобождения Вышинского из СИЗО надеется на соответствующую реакцию России.