Во вторник, 27 августа, в центре Киева патрульные остановили водителя BMW за нарушение ПДД, вместе с правами он протянул полицейским пакетик с героином. Об этом сообщает источник "Страны" в патрульной полиции.

Курьезный случай произошел с водителем внедорожника BMW, которого копы остановили на Аллее Героев Крут. Полицейские попросили мужчину за рулем автомобиля предъявить водительское удостоверение и документы на машину.

Когда водитель вытащил права и техпаспорт в кожаной обложке и передал правоохранителям, патрульные заметили в одном из отделений пакетик с каким-то белым веществом на пазовом замке. На место вызвали следственно-оперативную группу и пригласили понятых.

Водитель занервничал и начал говорить, что это не его, дескать, пакетик подбросили сами патрульные. Вероятно, он забыл, что сам спрятал пакетик с наркотиками в портмоне с документами. По предварительным данным, это был героин. Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы по ч.1 ст.309 УК Украины - "Хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта".

Напомним, под Киевом задержали наркоторговцев, которые продавали амфетамин военным.

Также мы писали, что в Киеве парень под наркотиками решил зарезать водителя такси, который подобрал его у супермаркета.