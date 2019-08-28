Сегодня, 28 августа, в Украинском доме футбола прошла жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

С этой стадии в борьбу вступят шесть клубов УПЛ и Черноморец, передает пресс-служба УАФ.

Пары третьего предварительного раунда Кубка Украины выглядят следующим образом:

Кремень - Олимпик

ФК Николаев - Черноморец

Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт

Минай - Волынь

Альянс - Балканы

Буковина - Львов

Ингулец - Карпаты

Диназ - Александрия

Рух - Мариуполь

Агробизнес - Днепр-1.

Фото: ФФУ/Павел Кубанов

Матч Мариуполя и Руха состоится 2 октября. Остальные матчи пройдут 25 сентября. Победители пар выйдут в 1/8 финала Кубка Украины, где в борьбу уже вступят Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Ворскла и Колос.

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