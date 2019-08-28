Кубок Украины по футболу. Стали известны пары третьего предварительного раунда. Итоги жеребьевки
Сегодня, 28 августа, в Украинском доме футбола прошла жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу.
С этой стадии в борьбу вступят шесть клубов УПЛ и Черноморец, передает пресс-служба УАФ.
Пары третьего предварительного раунда Кубка Украины выглядят следующим образом:
Кремень - Олимпик
ФК Николаев - Черноморец
Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт
Минай - Волынь
Альянс - Балканы
Буковина - Львов
Ингулец - Карпаты
Диназ - Александрия
Рух - Мариуполь
Агробизнес - Днепр-1.
Фото: ФФУ/Павел Кубанов
Матч Мариуполя и Руха состоится 2 октября. Остальные матчи пройдут 25 сентября. Победители пар выйдут в 1/8 финала Кубка Украины, где в борьбу уже вступят Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Ворскла и Колос.
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