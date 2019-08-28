Руководитель Национальной службы здоровья Олег Петренко, который был главным претендентом на должность министра здравоохранения, не будет возглавлять Минздрав. Об этом сообщил источник "Страны".

Так, известно, что Олег Петренко точно не будет министром здравоохранения. Однако решение о том, кто станет главой Минздрава в новом правительстве, еще не принято. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня, 28 августа, после 16:00.

Напомним, ранее "Страна" писала, что кроме Петренко в списке претендентов на министерское кресло также значатся нынешняя и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и глава Государственного экспертного центра Татьяна Думенко.

Также мы писали о том, кто станет министрами в новом правительстве. В частности, премьер-министром может стать Алексей Гончарук, министром финансов - Оксана Маркарова (действующий глава Минфина), министром экономики - Тимофей Милованов, министром инфраструктуры - Владислав Криклий.