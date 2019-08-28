Травма легендарного форварда сборной Аргентины и Барселоны Лионеля Месси оказалась намного серьезнее, чем предполагалось ранее. Он может пропустить, по некоторым данным, от двух недель до месяца.

Об этом передает испанская AS.

Сегодня, 28 августа, игрок продолжит тренироваться по индивидуальной программе. Это значит, что в лучшем случае он проведет две тренировки с командой перед матчем 3-го тура Ла Лиги с Осасуной.

Однако, клуб и главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не хотят рисковать здоровьем Месси и форсировать его восстановление. Вероятно, они примут решение о том, что Месси вернется в общую группу только после паузы на матчи сборных.

Таким образом, он получит две дополнительные недели, чтобы полностью восстановиться и набрать форму. Если такое решение будет принято, Месси вернется на поле в матче 4-го тура Ла Лиги против Валенсии, который состоится 15 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что Барселона первый раз за десятилетие начнет чемпионат без Месси.