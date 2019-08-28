"О многих вещах я подумаю завтра". Появились видео первых шагов Вышинского на свободе
Освобожденный сегодня из-под ареста главред РИА Новости -Украина Кирилл Вышинский дал первые комментарии. Он заявил, что этого решения он ждал более года.
"Если говорить конкретно о той формулировке о выходе под личное обязательство, то она с осени прошлого года звучит в расзых судах разных инстанций - в Херсоне, в Киеве. Наконец-то суд принял справедливое по отношению ко мне решение", - сообщил журналист.
"Я намерен сейчас выйти на улицу, подышать свежим воздухом. А потом я уже, знаете, как Скарлетт О'Хара: о многих вещах я подумаю завтра", - заявил Кирилл Вышинский.
Напомним, что глава СПЧ РФ прокомментировал выход Вышинского на волю и надеется, что со стороны Москвы будут соответствующие ответы.
Также мы сообщали, почему суд изменил меру пресечения журналисту.