В Большой Палате Верховного Суда Украины поддержали решение Кассационного административного суда об отказе в иске к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров со стороны экс-сотрудницы прокуратуры, которая была лишена должности из-за публикаций в соцсети. Об этом сообщает Sud.UA.

В декабре 2018 года истица обратилась в суд с иском, в котором просила признать противоправным и отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 14 ноября 2018 года № 504дп-18, которым прокурора отдела обеспечения государственного обвинения в регионе управления поддержания государственного обвинения в суде прокуратуры Донецкой области привлекли к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности в органах прокуратуры.

30 мая 2018 года в Комиссию поступила дисциплинарная жалоба прокурора Донецкой области о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

В дисциплинарной жалобе указывалось, что прокурор в социальной сети "Одноклассники" якобы: "выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, развязыванию военного конфликта".

По мнению заявителя, прокурор своими действиями грубо нарушила требования Присяги работника прокуратуры, совершив дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 5 части первой статьи 43 Закона № 1697-VII, что является несовместимым с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры.

В Большой Палате Верховного Суда пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Там посчитали, что комиссия обоснованно отклонила указанные утверждения истца, поскольку Единая тематика публикаций и отметок исключает их случайность и свидетельствует об их сознательном размещении на странице, а также отклонила и ссылку истицы на взлом страницы ввиду того, что истица не меняла логин и пароль и не удалила соответствующие публикации и отметки со страницы в соцсети.

Как сообщала "Страна", коммунисты потребовали через суд отменить приказ Минюста о запрете партии. Иск был подан в Окружной административный суд Киева. В июле 2015 года глава Минюста Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

Напомним, что в мае-2017 президент Петр Порошенко своим указом заблокировал украинцам доступ к ряду российских сайтов, в том числе "Одноклассники", "Вконтакте", "Mail.ru", "Яндекс" и многим другим. Под запрет попала также программа 1С, Парус и ряд антивирусов.