Вчера, 27 августа, фанаты белградского клуба Црвена Звезда перед матчем Лиги чемпионов против швейцарского Янг Бойз установили танк Т-54 возле стадиона имени Райко Митича.

В сети появились фото необычной акции. На танке красуется эмблема Црвены Звезды и надпись "Северная армия" - название объединения болельщиков клуба.

Фото: Twitter/@RSBForum

Министр внутренних дел Сербюии Небойша Стефанович отметил, что нарушения закона в данном случае нет, поскольку с танка демонтировали пушку и другие боевые элементы. По словам министра, никакой опасности эта машина не несет.

А после того как матч закончился со счетом 1:1, что позволило Црвене Звезде выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, в сети появилось видео, как группа фанатов сербского клуба катается на какой-то другой военной машине по улицам города.

Crvena Zvezda don’t do open top bus parades to celebrate getting to the CL, they do open top troop carrier parades. pic.twitter.com/IXIwjFEMZ8