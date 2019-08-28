Владимир Зеленский имеет доверие 70% украинцев, это лучший результат среди всех президентов Украины. Об этом со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива пишет "Интерфакс-Украина".

"Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50… Это наивысший результат", - сказала директор фонда Ирина Бекешкина.

Кроме того, среди членов команды Зеленского позитивный баланс имеют Дмитрий Разумков (+25), и Андрей Богдан (+5).

"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной Рады , то у них баланс доверия-недоверия негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко –35, Юлия Тимошенко –63 и Петр Порошенко –72. Это баланс, то есть насколько недоверие превышает доверие", - сообщила Ирина Бекешкина.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В исследовании приняли участие 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным соцопроса, зимой текущего года украинцы меньше всего доверяли президенту, правительству и Раде.

Также мы писали, что в декабре 2018 года Порошенко не доверяли более 80% украинцев.