Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен приостановить работу британского парламента. С такой просьбой он может обратиться к королеве Елизавете II. Об этом в среду, 28 августа, передают британские сми со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников телеканала, этот шаг должен будет помочь премьеру реализовать его внутриполитическую повестку.

Отмечается, что Джонсон хотел бы приостановить работу парламента с 9 сентября до 14 октября, когда Елизавета II, как ожидается, выступит с речью, примерно за две недели до даты выхода Великобритании из ЕС (31 октября).

Government expected to suspend Parliament from mid-September, meaning MPs have limited time to stop no-deal Brexit https://t.co/6QDIT1IfgY