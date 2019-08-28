Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен приостановить работу британского парламента. С такой просьбой он может обратиться к королеве Елизавете II. Об этом в среду, 28 августа, передают британские сми со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников телеканала, этот шаг должен будет помочь премьеру реализовать его внутриполитическую повестку.

Отмечается, что Джонсон хотел бы приостановить работу парламента с 9 сентября до 14 октября, когда Елизавета II, как ожидается, выступит с речью, примерно за две недели до даты выхода Великобритании из ЕС (31 октября).

Government expected to suspend Parliament from mid-September, meaning MPs have limited time to stop no-deal Brexit https://t.co/6QDIT1IfgY — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 28, 2019

Government expected to suspend Parliament from mid-September, meaning MPs have limited time to stop no-deal Brexit https://t.co/6QDIT1IfgY — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 28, 2019

В свою очередь телерадиокорпорация BBC отмечает, что правительство намеревается приостановить работу парламента с середины сентября: это означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный "жесткий" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Однако в Sky News добавляют, что, по-видимому, не все члены кабмина Джонсона осведомлены о его планах. Источники отмечают, что, тем не менее, у депутатов все равно будет достаточно возможностей обсудить Brexit - до и перед встречей лидеров ЕС, запланированной на 17 октября.

Sky News также сообщает, что политические противники премьера будут рассматривать его действия как попытку помешать оппозиции предотвратить "жесткий" Brexit.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял соглашение об условиях Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал сделать "все необходимое", чтобы предотвратить "жесткий" Brexit.

Как сообщала "Страна", советник президента США Джон Болтон призвал власти Британии к жёсткому выходу из ЕС. В ходе встречи Джон Болтон и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после выхода из ЕС.

Напомним, что в Великобритании после Брекзита заработает "поправка Магнитского", которая направлена на борьбу с легализацией денег состоятельными иностранцами. Средства и недвижимость могут заморозить, если те не предоставят подтверждение их легального происхождения.