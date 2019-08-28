Новоизбранный парламент, депутаты которого впервые соберутся в зале под куполом в четверг, 29 августа, будут голосовать "по-старинке", то есть без использования сенсорной клавиши.

Об этом свидетельствует фото, обнародованное нардепом от "Слуги народа" Владиславом Криклием и информация от сотрудников аппарата ВР, полученная "Страной".

В частности, в 11:34 среды, 28 августа Криклий в Facebook опубликовал фото с "репетиции" заседания парламента. На нем запечатлен пульт для регистрации, в который "воткнута" персональная карточка нардепа.

Скриншот: www.facebook.com/vladyslav.kryklii

"Аппаратчики" Рады, которым корреспондент "Страны" показал этот снимок на правах анонимности пояснили, что такая диспозиция свидетельствует о том, что в парламенте нового созыва будет по-прежнему использоваться прежняя система голосования.

"Сейчас система (Рада-3 - Ред.) работает в штатном режиме и той модификации, как она использовалась с момента запуска. То есть, без сенсорной кнопки. Именно так и будут голосовать депутаты завтра", - пояснил наш собеседник.

Он добавил, что "благодаря вмешательству правоохранительных органов" накануне в парламенте удалось не допустить вмешательства в работу парламента, либо попыток его дискредитации. "Пусть все выдыхают: сценарий (спикера парламента 8 созыва Андрея - Ред.) Парубия и (главы аппарата ВР Петра - Ред.) Боднаря провалился. Завтра нардепы голосуют, как и прежде - вставляя в пульт карточку и нажимая одну из трех кнопок ("за", "против" или "воздержался"). И уже в дальнейшем, если они примут соответствующее решение и внесут правки в законы, возможно введение сенсорной кнопки", - резюмировал источник.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук ранее заявлял, что он считает подозрительным попытки старого руководства парламента ввести сенсорную кнопку для голосования народных депутатов. Также он сказал, что если будут попытки срыва голосования и диверсии, то нардепы будут голосовать руками.

Страна подробно рассказывала, почему "Слуга народа" и силовики блокируют внедрение сенсорной кнопки. Согласно существующим версиям, она является небезопасной, так как "сторонний" человек может запустить ее работу. Кроме того, выдвигалось предположение, что в случае ее введения можно будет через суд оспорить принятые не первых заседаниях решения.