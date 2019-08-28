"Надеемся, с нашей стороны будут соответствующие ответы" Глава СПЧ РФ прокомментировал выход Вышинского на волю
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что Россия ответит взаимностью на освобождение из СИЗО журналиста Кирилла Вышинского киевским судом, передает "Интерфакс-Украина".
"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов.
Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".
Напомним, в среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который более года провел в СИЗО. Журналиста обвиняют в госизмене.
Ранее "Страна" писала о том, что Вышинского нет в списке на обмен между Россией и Украиной, поскольку он отказался писать заявление.
Также мы разбирались почему ранее Кирилла Вышинского оставили в тюрьме.