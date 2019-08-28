Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что Россия ответит взаимностью на освобождение из СИЗО журналиста Кирилла Вышинского киевским судом, передает "Интерфакс-Украина".

"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов.

Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".

Напомним, в среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который более года провел в СИЗО. Журналиста обвиняют в госизмене.

Ранее "Страна" писала о том, что Вышинского нет в списке на обмен между Россией и Украиной, поскольку он отказался писать заявление.

Также мы разбирались почему ранее Кирилла Вышинского оставили в тюрьме.