Свадьба – это всегда очень затратное событие, а особенно если вы планируете торжество летом. Ведь именно в теплую пору начинается сезон свадеб. Поэтому цены на все услуги часто просто заоблачные. Представители проекта "Призова Варта" дали несколько советов, которые помогут вам организовать свадьбу своей мечты, не разорившись при этом.

"Если вы будете следовать нашим советам, то вы сможете сократить расходы. Мы расскажем, на чем можно сэкономить, а вы уже расставите приоритеты и сделаете праздник таким, как вам хочется", - говорят в "Призова Варта".

Свадебные наряды

Не стоит гнаться за дизайнерскими платьями, которые будут стоить по 50 000 гривен. Конечно, любая невеста желает выглядеть непревзойденно в такой важный день. Не если ваш бюджет треснет по швам, после покупки одного лишь платья, то стоит подумать о том, как сэкономить.

- Можно подождать распродажи или выбрать платье из прошлой коллекции.

- Арендовать платье в салоне.

- Купить б/у платье.

- Вообще отказаться от свадебного наряда и выбрать белое романтическое платье в простом магазине.

- Костюм для жениха тоже не стоит выбрать в свадебных салонах. Лучше пойти в обычный магазин и приобрести качественный костюм, который он сможет еще не раз надеть.

Главные свадебные атрибуты - кольца

Если без свадебного платья обойтись еще можно, то без колец ну никак. "Мы советуем не тратить все деньги на платиновые кольца с бриллиантами. Лучше остановитесь на более классических вариантах с мелкими камушками. Ведь главное не стоимость, а то, что куплено и подарено оно будет с любовью", - говорит ведущий Даниил Кулинич.

Свадебный банкет

Кто бы что не говорил, но найти уютное место для проведения торжества по приемлемой цене возможно. Не стоит сразу же бросаться на самые раскрученные рестораны, поищите более бюджетные варианты в интернете. Также стоит заранее уточнить, можно ли привезти свой алкоголь, фрукты, торт и дорогие закуски. Ведь именно на этих продуктах чаще всего самая большая накрутка в ресторанах.

Что касается выбора блюд, то тут тоже нужно быть внимательными. Учитывайте вкусовые предпочтения гостей, а также не заказывайте слишком много еды, чтобы потом ее не выбрасывать.

Праздничное оформление зала и цветы

Букет невесты, бутоньерка жениха, оформление банкетного зала, столов для гостей и стола молодоженов – все это является очень важными деталями. В целях экономии лучше всего заказать сезонные цветы. Сразу же озвучьте своему флористу сумму, которую готовы потратить на цветы, а он уже подберет подходящие варианты.

Другие же атрибуты можно сделать и самостоятельно: пригласительные, план рассадки гостей и именные карточки и прочие мелочи. Но не забывайте, что на изготовление всего этого потребуется немало времени. Поэтому не откладывайте все на последний день.

Ведущий и развлечения

Выбор хорошего ведущего, который по доступной цене сможет провести торжество на высшем уровне – это очень нелегкое дело. Но сэкономить все-же можно: пригласите ведущего на меньшее количество часов. Вы можете также попросить друзей составить небольшой сценарий с конкурсами и поздравительными номерами.

Транспорт

Вам точно нужен лимузин? Если вы закажете для себя автомобиль попроще, а для гостей вместительный микроавтобус, то сможете сэкономить круглую сумму. Также стоит грамотно организовать транспортировку по времени позволит, чтобы не пришлось переплачивать за лишние часы.

Надеемся, что эти советы помогут вам организовать свою свадьбу и не разориться. А "Призова Варта" желает, чтобы день свадьбы стал самым незабываемым в вашей жизни.