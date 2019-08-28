В четверг, 29 августа, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который, впрочем, принесет не осадки, а легкое похолодание на северо-востоке страны. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По данным Диденко, в целом в Украине в четверг, 29 августа, будет сухо и солнечно. Посвежеет на севере и востоке Украины. Столбики термометров опустятся до +22...+26 градусов, а в Сумской и Харьковской областях - до +20 градусов. В центральных регионах - Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях - ожидается +25...+28 градусов. На юге и западе Украины будет теплее, в течение дня +28...+32 градуса.

Синоптик сообщила, что в Киеве 29 августа немного посвежеет, однако температура будет комфортной: ближайшей ночью +14...+17 градусов, завтра днем ​​+23...+25 градуса.

"На выходных, на грани лета и осени, 31 августа - 1 сентября, температура воздуха повысится снова к жаре практически везде в Украине. По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит нам 7 сентября, только в следующую, не в ближайшую, субботу", - сообщила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

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