В Туркменистане в Лебапской области начались задержания людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов и пытаются снять деньги в условиях нехватки наличных. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает местная редакция Радио Свобода.

Задержанных освобождают после допросов, требуя от них не стоять больше в очередях. Местные государственные учреждения и другие организации проводят собрания с работниками, во время которых тоже требуют не создавать очереди у банкоматов.

В Туркменистане зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки. Для граждан Туркменистана установлен лимит на обналичивание - до 200 манатов (57 долларов США) в день.

Сообщения о задержаниях поступают после того, как 19 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов публично раскритиковал людей, стоящих в очередях, и объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву "за ослабление контроля над работой банкоматов".

Фото: rus.azattyq.org

Как сообщала "Страна", президент Туркменистана впервые после "смерти" появился на ТВ и доехал до "Врат ада". Гурбангулы Бердымухамедов появился на государственном телевидении впервые за более чем десять дней.

Ранее в Туркменистане начали задерживать за слухи о смерти президента.