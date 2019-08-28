Полиция Закарпатской области расследует ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля Skoda Super, которое произошло утром 28 августта в Раховском районе на автодороге "Мукачево-Рогатин". Во время столкновения в автобусе находилось 25 пассажиров. Шестеро из них госпитализированы с травмами. Также в больницу попала и пассажирка легковушки. Об этом сообщается на сайте ГУНП Закарпатской области.

Уточняется, что информация о ДТП поступила в полицию около 07:00 в среду, 28 августа. По данным полиции, при столкновении автобус перевернулся, а автомобиль въехал в кювет и снес забор прямо перед жилыми домами.

"По предварительной информации, 21-летний водитель Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом под управлением 64-летнего жителя села Розтоки Раховского района", - говорится в сообщении.

По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по ст.286 УК Украины, назначены ряд экспертиз.

Фото: zk.npu.gov.ua

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