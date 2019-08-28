28 августа Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Он находился в СИЗО с мая 2018 года. Вышинского обвиняют в госизмене, действиях, направленные на свержение конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины.

С июля ходили слухи, что Вышинского могут освободить из-под стражи и обменять на украинских моряков, однако сам главред РИА-Новости Украины неоднократно заявлял, что на обмен не пойдет, поскольку он не виновен, к тому же "не вещь, чтобы его меняли".

"Страна" собрала пять фактов о деле Вышинского, которое длится с 15 мая 2018 года, но следствие до сих пор не передало материалы в суд.

1. Вышинского взяли "на обмен"



15 мая 2018 года сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статьям о госизмене, действиях, направленные на свержение конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины.

То есть арестовали за статьи четырехлетней давности, хотя они были прекрасно известны всем. Это может указывать на явный политический заказ и что Вышинского могли задержать, чтобы позже обменять на удерживаемых в России Олега Сенцова или Романа Сущенко.

2. Вину не доказали за полтора года



После задержания и обысков Вышинского привезли в Херсон, где суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал журнралисту срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

В марте 2019 года Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу. Последний раз Кирилла Вышинского оставили под стражей в июле текущего года. Апелляция на это решение переносилась несколько раз.

То есть пока не только отсутствует приговор по делу, но Вышинского даже не начали судить по сути. Отсутствие приговора - это еще один вопрос к предложению об обмене. На каком основании можно кого-то обменивать, если государство его вины пока не доказало? Это больше похоже на передачу заложников, а не осужденных. Вполне вероятно, что доказать "госизмену" не удастся - такие дела регулярно разваливаются в украинских судах, поскольку фабриковались они сугубо по заказу сверху. Тем не менее затягивание процесса уже почти на полтора года, оставляет в руках Киева еще один козырь в процессе возможного обмена.

3. Арест Вышинского осудили в Европе и США

В Европе осудили арест Кирилла Вышинского в Украине. С критикой действий украинских властей выступил генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже.

Глава отделения организации "Репортеры без границ" в Восточной Европе Йоханн Бир потребовал "четко объяснить, в чем заключалась государственная измена, либо незамедлительно освободить Кирилла Вышинского".

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность последствиями неоднократных задержаний журналистов для ситуации со свободой СМИ в Украине.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что "любое вмешательство в деятельность журналистов и СМИ должно соответствовать европейским стандартам по правам человека, включая принцип законности, правомерности, соразмерности такого вмешательства, а также его необходимости в демократическом обществе".

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир после обысков в РИА-Новости Украина выразил серьезную обеспокоенность рейдом на офисы российских СМИ в Киеве.

Представитель государственного департамента США Хизер Нойерт отметила в связи с задержанием Вышинского, что "аресты журналистов или обыски в средствах массовой информации, если это делается, должны выполняться в соответствии с законом", учитывая обеспокоенность Украины интенсивностью российской пропаганды.

В МИД Германии выразили заинтересованность в выяснении произошедшего, а в министерстве иностранных дел Франции отказались комментировать ситуацию по причине недостатка необходимой информации.

4. Пытались обменять при Зеленском



Украинская власть еще до выборов торговалась с российской и пыталась организовать обмен Вышинского - на всех или часть украинских моряков. Но в Москве тогда отказались от подобной сделки. Считая ее с одной стороны пиаром Владимиром Зеленского перед выборами, а с другой - попросту неприемлемой.

"У России позиция, что Кирилла Вышинского нужно выпустить из тюрьмы, как минимум изменив ему меру пресечения. Откуда в Киеве взяли, что в обмен на это российская сторона готова отпустить украинских моряков – непонятно", - рассказывал источник "Страны" в экспертных кругах, близких к российскому руководству.

Параллельно на Банковой придумали и другую схему - обменять Вышинского на режиссера Олега Сенцова. "Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - заявлял Зеленский.

Однако сам Вышинский на суде не раз говорил, что он против обмена, поскольку "не вещь, чтобы его на что-то меняли". Обменять Вышинского против его согласия вряд ли получится. Кроме того, несмотря на то, что недавно в суде журналист отказался от украинского паспорта, формально он украинский гражданин (у него два паспорта, второй - российский - Ред.). Ни Зеленский, ни Порошенко своими указами его паспорта не лишали.

Получается, что Украина пытается выдать своих граждан другим государствам.

23 августа стало известно, что Вышинского нет в списке на обмен между Россией и Украиной. Он отказался писать заявление. Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский. Он уточнил, что Вышинский отказывается писать заявления об обмене, поскольку таким образом ему придется признавать вину, а он ее не признает. А также сказал, что признания вины со стороны Вышинского очень ждет Генпрокуратура и правоохранители, которые "боятся огласки того, как проводилось следствие и все прочее", ведь там было много "нарушений закона".

А 28 августа Кирилла Вышинского выпустили из СИЗО. Сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство.

Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.

5. Почему отпустили? Главные версии



Почему Вышинского держали под стражей больше года, а выпустили именно сейчас? Этому может быть несколько объяснений. Например, выход главреда РИА-Новости Украина из СИЗО можно рассматривать, как знак доброй воли Украины перед возможным обменом пленными, разговоры о котором активировались в августе. Тем более, что в России требовали выпустить Вышинского без всяких условий.

Ситуация с Вышинским может быть частью договоренностей с Москвой и в России после этого примерно также могут освободить из-под стражи кого-то из украинских подследственных.

Также Вышинского могли отпустить, чтобы разблокировать процесс уже наметившегося несколько дней назад обмена по формуле 33х33, который, по словам адвоката Валентина Рыбина, опять буксует.

Ведь если он сорвется, то имиджевых очков это Зеленскому не добавит. И может сорваться встреча в Нормандском формате, которую лоббируют в Европе.

В тоже время, по данным источников "Страны" в экспертных кругах близких к Кремлю, освобождение Вышинского вообще никак с обменом пленными не связано.

"Освобождение Кирилла было одним из условий России для подготовки встречи Нормандского формата на уровне помощников, которая сейчас обсуждается. Причем подчеркну - на уровне помощников, а не глав государств. Для встречи на уровне глав государств нужно выполнить те задачи, которые были поставлены на предыдущей встрече, которая была в 2016 году", - говорит источник.

Интересно, что вчера встречу на уровне помощников прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков.

По его словам, на ней должны будут "подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне".

"Чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал Песков.