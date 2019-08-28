Адвокат Валентин Рыбин, который накануне заявил о переносе на определенный срок анонсированного ранее масштабного обмена удерживаемыми украинской и российской стороной пленными, объяснил причины, вызвавшие заминку переговорного процесса.

Соответствующее видео защитник, которые представляет интересы целого ряда украинских арестантов и осужденных, он передал в распоряжение "Страны".

В нем Рыбин указывает, что "в связи с высоким интересом СМИ к теме предстоящего обмена" решил поделиться известной ему информацией о подоплеке срыва договоренностей по обмену.

"Во-первых, по состоянию на 28 августа никто никуда не едет, все находятся по местам и в процессе переговоров по обмену возникают определенные сложности. Эти сложности очевидны, и эти сложности я могу прокомментировать в силу того, что мне известно. Сразу же хочу оговориться: я не являюсь лицом, которое участвует в обмене, мое мнение особо не интересно тем людям, которые составляли списки, и которые проводили определенные переговоры. Почему? Потому что эти люди считают, что они могут сделать все сами. Ну, мы можем только пожелать им в этом успеха, конечно же", - отметил Рыбин.

Далее он по пунктам объяснил причины заминки.

"Первое. По состоянию на 21 августа мне был известен список украинской стороны, который был предоставлен россиянам. В этом списке из 33 человек трое оказались "фантомами". То есть, люди которые были обменяны или освобождены в 2017 году в силу приговоров, которые они получили.

Второе. В связи с этим возникла определенная заминка, потому что формула "33 на 33" не срабатывает. Если российская сторона готова предоставить конкретных людей, а именно 24 морячка плюс определенное количество украинцев, которые удерживаются (в России - Ред.), украинская сторона не была готова к этому. То есть, на этапе переговоров, конечно сказали: "Нет проблем, мы соберем вам 33 человека". Но сейчас Украина выполнить эту формулу не может, это очевидно. Поэтому, скорее всего, в списке будут проводиться какие-то замены-перемены, и туда попадут люди, которые желают попасть на обмен, а не высказывают свою позицию относительно правомерности их привлечения к ответственности, либо попыток добиться правды в украинских судах... Что является достаточно сомнительным по политически мотивированным делам.

Дальше. Из тех людей, которые входят в список на обмен со стороны Украины, по некоторым были проведены процедуры юридического оформления. А именно - им изменили меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, и люди уехали в пункт сбора.

По некоторым пришлось добиваться договоров о признании вины. И в судебном порядке утверждать эти, так называемые, "угоды" - освящать их приговорами. Людям было зачтено время, отбытое в следственных изоляторах, люди отбыли получили на руки приговоры, и поехали в пункт сбора (по обмену - Ред.).

Осталась третья часть лиц, которые нуждаются в юридическом оформлении. А именно, те люди, в отношении которых приговоры, к сожалению, вступили в законную силу. Это те люди, которые прошли безуспешно апелляцию и кассационное обжалование. Поверьте, у меня тоже есть такие подзащитные, и они находятся в списке (на обмен - Ред.). Ребята уже находятся в колониях, где отбываю соответствующее наказание. По этим лицам необходимо принять указ о помиловании. Данные люди написали заявления, в которых они просили о помиловании. Сейчас мы ждем указ Владимира Зеленского о помиловании этих лиц", - подчеркнул адвокат.

Рыбин добавил, что "пока указа нет", ввиду чего осужденные в Украине граждане находятся в местах лишения свободы и не могут никуда выехать.

"Соответственно, существует проблема, когда в пункте сбора находятся лица, которые формально юридически свободны - по ним есть меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, или приговоры, которыми утверждены соглашения о признании вины.

Но они находятся там и ожидают у моря погоды. И есть вторая часть - лица, которые ожидают указа президента о помиловании. А вот его как раз таки и нет. И нет его, скорее всего потому, что (обращаю ваше внимание, что это мое личное мнение) в команде президента возникают определенные турбулентности. Которые говорят том, что не все так гладко", - уверен защитник.

Рыбин высказал предположение, что это может быть связано с тем, что в команде президента Зеленского "остались, находятся или попали люди, которым невыгоден этот обмен".

"Они хотят обрушить рейтинг президента и помешать ему провести достойную и серьезную работу по освобождению лиц, которые удерживаются Украиной. И по возвращению лиц, которые удерживаются Россией", - резюмировал юрист.

Напомним, 23 августа президент Владимир Зеленкий пообещал результаты переговоров об обмене удерживаемых лиц "в ближайшие дни".