На данный момент нет нормы, которая бы обязывала с 1 сентября 2019 обеспечивать учеников 1-4 классов школ в Украине специальными светоотражающие жилетами.

Об этом заявила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян. Заявление цитирует Интерфакс-Украина.

"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда будем над этим работать", - сказала она на пресс-брифинге о подготовке образовательных учреждений Киева к новому учебному году в среду, 28 августа.

В свою очередь замглавы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что сама идея является хорошей, но пока нет конкретной даты реализации такого проекта. "Если это будет введено как норма, то все регионы, города, в том числе и Киев, будет это выполнять", - добавил чиновник.

Планировалось, что все ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными в темное время суток.

Как сообщала "Страна", во Львовской области Lexus сбил школьника. По предварительным данным, 12-летний ребенок перебегал дорогу.

Отметим, что под Киевом школьник в наушниках попал под поезд, в котором ехала его мама.