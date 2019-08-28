В среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство. Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.

Видео: Facebook/ Артур Журбенко

Напомним, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

После этого Вышинского привезли в Херсон, где суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал журнралисту срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

В марте 2019 года Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

Последний раз Кирилла Вышинского оставили под стражей в июле текущего года. Апелляция на это решение переносилась несколько раз.

Между тем, Вышинский отказался писать заявление на обмен. Он не признает свою вину в государственной измене и хочет добиться признания своей правоты в украинских судах.