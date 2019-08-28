Голливудская актриса Шарлиз Терон показала в соцсети фото своего приемного сына Джексона, который считает себя девочкой.

На опубликованном на странице звезды в Instagram снимке Джексон в красном платье и босоножках стоит под деревом. Известно, что Шарлиз Терон считает себя прогрессивной мамой, которая позволяет ребенку самому выбирать свой гендер.

Стоит отметить, что актриса очень редко публикует в соцсетях фото своих детей. Именно за это ее похвалили подписчики.

Фото: instagram.com/charlizeafrica

"Приятно видеть знаменитость, которая не использует своих детей в качестве модных аксессуаров, что позволяет им расти органически и вдали от внимания, насколько это возможно. Респект!" - написал под фото один из пользователей соцсети.

Но есть и комментаторы, которые раскритиковали Шарлиз за то, что ее сын одет в платье.

"7-летний не может быть транссексуалом, никто не может ответить на это положительно, пока они не достигнут половой зрелости. Вам нужно проверить себя, стать менее "голливудской" и прекратить уничтожать своего ребенка", - написал другод подписчик актрисы.

Шарлиз Терон усыновила мальчика в 2012 году. В 2018-м, когда Джексону было уже 6, актриса объявила, что он не мальчик, в девочка.

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