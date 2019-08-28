В Киеве непривитых детей будут пускать в школы и детские сады. Об этом со ссылкой на заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского пишет "Интерфакс-Украина".

"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет... Запретить детям посещать учреждения образования мы не можем", - сказал Валентин Мондриевский.

Ограничения в посещении учреждений образования для невакцинированных детей будут вводиться в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний. Тогда такие дети будут обеспечены правом на дистанционное образование.

По словам Мондриевского, власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне. В связи с этим профильные департаменты запустят информационную кампанию о необходимости вакцинации.

Среди прочего Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Напомним, о запрете на посещение школ и детских садов для невакцинированных согласно календарю прививок детей заявляла и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

После этого у Офиса президента в Киеве проходила акция протеста родителей, которые выступают против обязательной вакцинации своих детей.