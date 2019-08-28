Экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради советов ему не звонит. Советуется глава государства с начальником своего офиса Андреем Богданом.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Цензор.net" в ответ на вопрос, как часто ему сейчас звонит президент в случае сомнений: "Не-не-не. У президента как раз нет сомнений. Там же Богдан есть для советов. Он все знает. ... Если не знает, то в Фейсбук заходит, там все подскажут".

Предприниматель также высказал свое мнение об Андрее Богдане и его комментариях насчет журналистов.

"Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбук, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона", - отметил Коломойский.

Также Игорь Коломойский заявил, что хотел бы через Фейсбук донести в Офис президента, "что вершина – это последняя точка перед спуском".

Как сообщала "Страна", Коломойский предсказал скорый роспуск новой Рады из-за "бл@дства" депутатов от "Слуги народа". При этом он заявил, что большинство парламентариев от партии Зеленского "все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить".

Ранее стало известно о первых потерях "группы Авакова - Коломойского". Должность вице-спикера парламента Украины уходит человеку Пинчука.