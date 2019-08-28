По состоянию на утро среды, 28 августа, под завалами обрушившегося ночью жилого дома в Дрогобыче могут быть пять человек. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в квартирах обрушившегося подъезда четырехэтажного дома, полагают, что под завалами могут оставаться пять человек. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной.

Сейчас все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении. К проведению поисково-спасательных работ привлечены около 450 человек и 65 единиц техники, в том числе, кинологи. Вокруг аварийного дома находится более 200 правоохранителей.

Скриншот: Facebook/ ДСНС України

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа в Дрогобыче в жилом доме по ул. Грушевского, 101 произошел взрыв. Под завалами дома погибло двое жильцов, 7 человек госпитализированы.

Также мы писали, что в ГСЧС назвали маловероятной причиной взрыва утечку газа, о которой сообщалось ранее.