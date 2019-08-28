Военному кораблю ВМС США было отказано в посещении порта в китайском городе Циндао. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование США.

"КНР отказала в просьбе ВМС США посетить порт Циндао",- сообщил сотрудник по связям с общественностью Седьмого флота США Реанн Моммсен.

Какой именно это был военный корабль, Моммсен не назвал, однако уточнил, что американский эсминец должен был войти в порт в воскресенье, 25 августа, однако Пекин заранее ответил отказом.

Также уточняется, что МИД КНР не стал комментировать причину отказа.

Напомним, в середине августа власти Китая отклонили запрос военно-морских сил США о заходе двух кораблей - транспортного корабля Green Bay и ракетного крейсера Lake Erie - в порт Гонконга.

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