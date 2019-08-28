Причиной взрыва, который минувшей ночью обрушил подъезд жилого дома в Дрогобыче Львовской области, может быть вовсе не утечка газа. Об этом заявили в Госслужбе по ЧС во время сегодняшнего брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"С начала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал заместитель директора департамента реагирования ДСНС Петр Коротинский.

Напомним, 28 августа в 2:48 в Дрогобыче на ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме прогремел взрыв. Из-за этого произошло разрушение подъезда с первого до четвертого этажа. По состоянию на 8:30 погибли два человека и семеро госпитализированы (из них четверо детей). Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Борисполе в многоквартирном доме прогремел взрыв газа.