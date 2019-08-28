Для первого боя украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе никак не могут найти соперника. Об этом в комментарии Xicana Boxing сообщил промоутер Эдди Хирн, видео опубликовано в YouTube.

Он сообщил, что Усик приедет в Лондон на бой Люка Кэмпбелла и Василия Ломаченко, который состоится 31 августа, тогда же планируется обсуждение кандидатуры его соперника на 12 октября.

"Такам подписал контракт с кем-то другим. Пусть они сами себя оценивают, но он поступил глупо. Есть несколько имен. Мы говорим с Андреем Федосовым и с Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко, и мы обсудим его соперника", - сказал Хирн.

Видео: YouTube/ Xicana Boxing

Отметим, что Александр Усик заявил, что не хочет, чтобы его противостояние с соперниками переходило в политическую плоскость. Поэтому он отказался боксировать с россиянами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным, которые, по данным СМИ, могли стать его соперниками во время первого боя в супертяжелом весе 12 октября.

Также мы писали, что во время подготовки к этому бою Усик воссоздал сцену из "Рокки".