Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок, об этом сообщил адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сообщил Рыбин.

Напомним, что Рыбин выступает адвокатом осужденных в Украине Максима Одинцова, Александра Баранова, которых обвиняли в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Накануне адвокат сообщал, что процедура оформления обмена пленными с РФ находится на финальной стадии, ожидается указ Зеленского о помиловании.

Также "Страна" писала о том, что российские силовики не хотят выставлять на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха.