По мнению олигарха Игоря Коломойского, Киев должен предложить Москве снять с РФ часть санкций, которые были введены против РФ из-за агрессии на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Цензор.нет".

Коломойский полагает, что Россия действительно испытывает на себе негативные последствия санкций, поэтому предложение снять некоторые ограничения может стать началом переговоров, которые приведут к результатам не только относительно Донбасса, но и относительно Крыма.

"Есть два вида санкций. В начале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля (2014 г – ИФ), когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция", - сказал Коломойский.

При этом олигарх полагает, что Донбасс надо возвращать сейчас. По мнению Коломойского, Россия неустойчива и в течение ближайших лет там может смениться власть. В этом случае Украина сможет вернуть свои территории.

"Мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - сказал Игорь Коломойский.

Олигарх считает, что Россия несет большие потери от санкций. Кроме того, Донбасс является для РФ обузой, на содержание региона выделяются огромные дотации из российского бюджета, что в совокупности приводит к ухудшению ситуации. Бизнесмен отмечает, что "реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят".

"В противном случае нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу", - сказал Коломойский.

Он считает, что в настоящий момент Россия хочет выйти из конфликта на Донбассе, но при этом заставить Украину отказаться от аннексированного ею Крыма. Бизнесмен не исключил также переформатирование Минских договоренностей в два пакета (один - по Крыму, второй - по Донбассу) и решать эти проблемы поочередно.

На вопрос, при каких условиях с России могут быть сняты санкции по Донбассу, Коломойский заявил: "Три условия: когда на Донбассе наступил мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются".

Напомним, Коломойский хочет заставить Путина отказаться от требований внести особый статус Донбасса в Конституцию.

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