В сентябре многие украинские телеканалы запускают новые шоу после летнего затишья. Зрители будут наблюдать, как известные и не очень известные личности танцуют, поют, готовят еду и худеют. Мы собрали информацию о том, какие новинки выходят в этом сезоне и когда их смотреть.

Танцы со звездами - 1+1

Когда смотреть? Премьера шоу состоялась 25 августа. Эфиры проходят каждое воскресенье, в 21:00. Ведущие шоу - Тина Кароль и Юрий Горбунов.

Что будет в этом сезоне. За звание лучших танцоров соревнуются 14 пар: камеди-вумен Елена Кравец- Макс Леонов; юмористка Вика Булитко - Дмитрий Дикусар, телеведущая Надежда Матвеева - Валерий Шохин, телеведущая Людмила Барбир - Дмитрий Жук, телезвезда Владимир Остапчук - Илона Гвоздева, телеведущий Даниэль Салем - Юлия Сахневич, актриса Ксения Мишина - Евгений Кот, актер Алексей Яровенко - Алена Шоптенко, актер Михаил Кукуюк - Елизавета Дружинина, певца TAYANNA - Игорь Кузьменко, певица MARUV - Женя Дмитренко, музыкант Дзидзьо - Яна Цыбульская, рэпер Серега - Аделина Дели, гимнастка Анна Ризатдинова - Александр Прохоров. После каждого эфира конкурсанты будут выбывать по одному с учетом оценок жюри и голосов телезрителей.

Судьи шоу - прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и известный во всем мире хореограф - постановщик номеров для голливудских звезд Франсиско Гомес.

Зважені та щасливі - СТБ

Когда смотреть? Премьера шоу - 29 августа. Программа будет выходить каждый четверг в 19:00.



Что будет в этом сезоне. В девятом сезоне шоу 18 одиноких участников, которые страдают от лишнего веса, будут бороться не только с лишним весом, но и за возможность построить отношения. В рядах тренеров появился популярный кинопродюсер Иракли Макацария, а роль ведущей заняла Анита Луценко. Помогать участникам будут также психолог Анна Кушнерук и диетолог Светлана Фус.

Х-фактор - СТБ

Когда смотреть? Премьера легендарного вокального шоу - 14 сентября, в 19:00. Проект будет выходить каждую субботу, в 19:00.

Звезды, которых обожает вся страна, соберутся для того, чтобы отметить 10-летний юбилей "Х-фактор". Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. Кстати, кастинги проходили не только в Украине, но и в Беларуси.

Что будет в этом сезоне. Новой ведущей Х-Фактора станет Даша Трегубова. В жюри - Настя Каменских и Ольга Полякова, а также Андрей Данилко и мировая знаменитость - оперный певец Алессандро Сафина.

В числе звездных гостей - MELOVIN, Игорь Кондратюк, ONUKA, Наталья Могилевская, Казка, Без обмежень, Олег Винник, Не Ангелы, The Maneken, Дмитрий Шнуров, Нино Катамадзе, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Алессандро Сафина.

Мастер Шеф - СТБ

Когда смотреть? Премьера состоится 30 августа. Программа будет выходить каждую пятницу, в 19:00.

Что будет в этом сезоне. Мастер Шеф - кулинарное шоу. Ведущие проекта - Эктор Хименес-Браво, Татьяна Литвинова, Дмитрий Горовенко. В шоу участвуют 20 поваров-любителей, которые прошли три этапа отборочных конкурсов. Конкурсанты соревнуются за приз в 500 тысяч гривен и право обучаться в престижной кулинарной школе Парижа.

Орел и решка. Чудеса света - Интер

Когда смотреть? 1 сентября,в 10:00 на канале стартует новый сезон популярного тревел-шоу - "Орел и решка. Чудеса света". Оно будет выходить по воскресеньям в это же время.

Что будет в этом сезоне? Ведущие этого сезона - Алина Астровская и Антон Зайцев. Они покажут зрителям 20 чудес света. Среди них горы Гуйлинь в Китае, норвежские фьорды, древний городом Петра в Иордании, вулканы на острове Ява, амазонские джунгли, водопады Игуасу и пустыня Сахара.