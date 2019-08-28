Накануне первого заседания новоизбранной Верховной Рады, которое состоится в четверг, 29 августа, нерешенным остается вопрос, каким образом уже завтра будут голосовать парламентарии.

На этот счет существует три варианта, об этом говорится в материале "Страны" под названием "Диверсия Парубия или подготовка к "кнопкодавству". Почему "Слуга народа" и силовики блокируют внедрение сенсорной кнопки".

Согласно первому варианту, парламентарии новой каденции (по крайней мере пока) продолжат осуществлять волеизъявление с помощью метода их предшественников. То есть, вставляя карточку в пульт для голосования и используя при вынесении вопросов на рассмотрение одного из трех вариантов кнопок - "за", "против" или "воздержался".

Второй сценарий касается форс-мажорных обстоятельств - например, в случае если система для голосования внезапно выйдет из строя. В таком случае, нардепы могут начать голосовать путем поднятия рук.

Наконец, не отметается и третий, самый скандальный вариант. "Он возможен, только если Парубий продолжит гнуть свою линию и сегодня даст команду заблокировать три клавиши на пульте у депутатов, и наоборот - включить "сенсорную кнопку". Но в таком случае важно понимать, что все проголосованные таким образом решения в дальнейшем легко могут быть опротестованы в судах и признаны незаконными", - резюмирует собеседник "Страны" в аппарате парламента.

Напомним, накануне Парубий заявил, что СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки для голосования в Раде.

Также мы сообщали, что в ГБР открыли дело о причастности Парубия к массовым убийствам людей в Одессе 2 мая.