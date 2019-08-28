В российском Новосибирске 28 августа обрушилось перекрытие одноэтажного дома. Как и в случае со взрывом газа в жилом доме в Дрогобыче, по состоянию на утро среды сообщается о двоих погибших. Об этом пишет ТАСС.

ЧП произошло на улице Ударной. Там проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Площадь обрушения составляется около 350 квадратных метров.

На данный момент известно о двух погибших, однако окончательное число жертв неизвестно. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ") по факту ЧП.

К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики. Под завалами могут находиться до 12 человек.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации

Напомним, минувшей ночью в Дрогобыче взорвался газ в жилом доме. Обрушились квартиры с первого по четвертый этаж.

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