В Киеве 28-29 августа возможны временные незначительные ограничения дорожного движения. Они связаны с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщается на сайте Управления государственной охраны Украины (УГО).

В частности, ограничения движения возможны в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.

В Управлении госохраны отметили, что обеспечивают охрану глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочим визитами, согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденным указом президента от 22 августа 2002 года №746 / 2002.

Напомним, Джон Болтон приехал в Украину накануне, 27 августа. Одной из целей его визита называют стремление повлиять на власти Украины в вопросе продажи предприятия "Мотор Сич" Китаю.

Как сообщалось, Болтон уже рассказал Данилюку о "недобросовестном экономическом поведении Китая", теперь на очереди - встреча с Зеленским.

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