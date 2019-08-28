Во вторник, 27 августа, пятеро человек погибли в результате возгорания грузовика в туннеле в китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает Urdupoint.

Трагедия произошла во вторник, 27 августа, в 18:27 по местному времени в скоростном туннеле в направлении Ханчжоу - Линхай. По состоянию на утро среды, 28 августа, уже 36 человек госпитализированы в результате ЧП, пятеро из них скончались в больнице, а восемь получили серьезные ранения.

Отмечается, что грузовик перевозил пластиковые и другие легковоспламеняющиеся товары. Причина смертельного пожара расследуется.

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