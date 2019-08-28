В течение ближайших двух месяцев Telegram планирует запустить собственную криптовалюту Gram. Об этом со ссылкой на инвесторов пишет The New York Times.

По данным источников, Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии своей монеты Gram в течение следующих двух месяцев. Компания также планирует сделать цифровые кошельки Gram доступными для 200-300 миллионов глобальных пользователей. При этом инвесторы, которым представители Telegram сообщили об этом, подписали соглашения о неразглашении.

Отмечается, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализованно, как биткойн, и сможет легче избегать мер государственного надзора. Управление новой криптовалютой предполагается осуществлять с помощью "децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над обращением Gram".

При этом, в отличие от американской Facebook, публично объявившего в июне о планах выпустить в обращение криптовалюту Libra в 2020 году, в компании не афишируют своих приготовлений и действуют скрытно. На запросы журналистов представители Telegram не ответили.

Напомним, в середине августа криптовалюты пошли в резкий рост после новости, что Китай будет майнить свою.